Почетный гражданин Подмосковья Леонид Рошаль отмечает день рождения

Леонид Михайлович родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области. В 1957 году окончил 2-й Московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова по специальности «врач-педиатр». Трудовую деятельность начал врачом-педиатром Детской поликлиники №32 в Москве. С 1962 по 1982 годы занимал должность младшего научного сотрудника, затем — старшего научный сотрудника МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. С 1982 по 1999 год руководил отделением НИИ педиатрии в Москве. С 1999 по 2003 год руководил отделением Научного Центра здоровья детей Российской академии медицинских наук. С 2003 г. по настоящее время — директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Рошаль участвовал в оказании помощи детям после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии, Египте, Пакистане, Индонезии, Непале, а также во время военных конфликтов в Югославии, Нагорном Карабахе. В 1996 году в СМИ он назван «Детским доктором мира».

Рошаль — профессор, доктор медицинских наук, создатель научной школы в хирургии детского возраста по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний грудной и брюшной полости, требовавших ранее оперативного вмешательства. Автор более 215 научных работ и восьми авторских свидетельств на изобретения.

Более 20 лет проработал в системе здравоохранения Подмосковья. С 2011 года по по настоящее время является главным внештатным детским пульмонологом Минздрава Подмосковья.

Рошаль — член совета Общественной палаты РФ, председатель «Национальной медицинской палаты». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, орденом Мужества, орденом Почета, иностранными и общественными орденами и медалями. Постановлением губернатора Московской области от 28 сентября 2015 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».