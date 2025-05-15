Почетный гражданин Подмосковья Лидия Антонова отмечает день рождения

Лидия Николаевна родилась 15 мая 1950 года в поселке Красково под Люберцами. В 1972 году окончила Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской по специальности учитель английского языка. Трудовой путь начала лаборантом Всесоюзного электрического института имени В. И. Ленина в 1967 году в Москве. Прошла путь от учителя средней школы до первого заместителя председателя Правительства Московской области.

Антонова — инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, а также организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Подмосковье. Благодаря ее усилиям создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профессионального образования Подмосковья, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, установлены именные стипендии губернатора Подмосковья для детей и подростков, проявивших выдающиеся успехи в науках, искусствах, спорте. Под руководством Антоновой сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения Подмосковья, улучшено состояние здравоохранения в регионе, реализована программа развития архивного дела в Московской области.

Антонова — действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук. С октября 2016 года — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ.

Антонова награждена орденом Почета, ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ, наградами Московской области. Заслуженный учитель РФ. Постановлением губернатора Московской области ей было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».