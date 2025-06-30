Почетный гражданин Подмосковья Марк Курцер отмечает день рождения

Марк Аркадьевич родился 30 июня 1957 года в Москве. Окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова в 1980 году по специальности «лечебное дело», а в 1982 году — ординатуру по специальности «акушерство и гинекология».

Работал в 1-м гинекологическом отделении городской клинической больницы №31 Москвы, на кафедре акушерства и гинекологии 2-ого Московского государственного института им. Н. И. Пирогова. Занимал должность главврача Центра планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения Москвы.

С 2012 года Курцер является гендиректором ГК «Мать и дитя». Также он — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова».

Курцер — автор 200 опубликованных работ. Его научные труды посвящены актуальным вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии. Он новатор и исследователь, внедривший проведение преймплактационной генетической диагностики монотонных заболеваний. Под руководством Курцера в 2012 году был открыт крупнейший клинический госпиталь «Лапино» в Одинцово.

Курцер награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета, знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени. Постановлением губернатора Московской области от 19 сентября 2022 года ему было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».