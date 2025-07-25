Почетный гражданин Подмосковья Сергей Лысюк отмечает день рождения

Сергей Иванович родился в семье военнослужащего в городе Борзя Читинской области. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское Краснознаменное военное училище им. С. М. Кирова ВВ МВД СССР. В 1975 году окончил его и был направлен для прохождения дальнейшей службы в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения ВВ МВД им. Ф. Э. Дзержинского.

Прошел должности от командира взвода до командира 6 отряда специального назначения «Витязь». С 1994 по 1995 занимал должность заместителя командира отряда специального назначения «Вега» МВД России, а с 1995 по 1996 — заместителя начальника Управления «В» центра специального назначения Федеральной службы безопасности России. Окончил службу в звании полковника.

Проходя службу в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения ВВ МВД им. Ф. Е. Дзержинского, Лысюк принимал активное участие в создании и становлении подразделения специального назначения, которое позднее получило название «Витязь». Является автором испытаний на право ношения крапового берета, автором методического пособия «Рекомендации по специальной подготовке подразделений специального назначения», инициатором и соавтором пистолет-пулемета «Витязь».

За период службы в различных должностях принимал участие в более чем 30 специальных операциях, в том числе в шести специальных операциях по освобождению заложников.

Сейчас Лысюк возглавляет центр специальной подготовки «Витязь», на базе которого проводятся соревнования по триатлону специального назначения среди подразделений специального назначения силовых структур РФ.

Лысюк — Герой РФ, награжденный медалью «Золотая звезда». Также награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе» II степени. Постановлением губернатора Московской области от 14 июня 2023 года ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».