Почетный гражданин Подмосковья Владимир Трусов отмечает день рождения

Известный конструктор и организатор производства систем управляемого ракетного оружия для Военно-воздушных сил и Военно-морского флота страны, Почетный гражданин Подмосковья Владимир Трусов 14 мая отмечает день рождения.

Владимир Николаевич родился 14 мая 1942 года в Махачкале. Окончил Дагестанский механический техникум в 1960 году и Куйбышевский авиационный институт по специальности «инженер-механик» в 1968 году.

Более 45 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Дубне. Прошел путь от техника-технолога до генерального директора крупного государственного конструкторского бюро военно-промышленного комплекса России. Под его руководством и при его творческом участии создаются и поступают на вооружение образцы высокоточных стратегических крылатых ракет авиационного базирования и новых ракет класса «воздух-земля», «море-море».

С 2016 года занимает должность генерального конструктора акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка».

Трусов — почетный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, автор более 30 изобретений и более 200 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Был награжден орденом Дружбы народов, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ведомственными наградами и наградами Московской области. Заслуженный машиностроитель РФ, Почетный гражданин Дубны и Почетный гражданин Московской области.