Почетный президент Российского союза туриндустрии Шпилько раскрыл особенности туризма в Северной Корее

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рекомендовал гражданам РФ отдыхать в Северной Корее. По словам почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, отечественные путешественники уже малыми группами посещают КНДР. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на любой туристский продукт может найтись свой покупатель.

По мнению эксперта, важным вопросом в данном случае является выяснение объема спроса.

Он подчеркнул, что весьма важно до и во время поездки знать правила пребывания зарубежных туристов в Северной Кореи, которая установлены властями этой страны.