Почетный президент Российского союза туриндустрии Шпилько раскрыл особенности туризма в Северной Корее
Фото: [©Пресс-служба МИД России/РИА Новости]
Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров рекомендовал гражданам РФ отдыхать в Северной Корее. По словам почетного президента Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, отечественные путешественники уже малыми группами посещают КНДР. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что на любой туристский продукт может найтись свой покупатель.
По мнению эксперта, важным вопросом в данном случае является выяснение объема спроса.
Он подчеркнул, что весьма важно до и во время поездки знать правила пребывания зарубежных туристов в Северной Кореи, которая установлены властями этой страны.