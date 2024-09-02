Почетный ветеран Подмосковья из Можайска празднует 75-тилетний юбилей

«Поздравляем нашего заслуженного ветерана соцзащиты с замечательным жизненным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, по-прежнему самого активного участия в общественной жизни Можайского городского округа!» — отметили в Администрации Можайского городского округа.

Михаил Павлович известен в Можайском городском округе тем, что занимая различные высокие посты, всегда оставался скромным человеком. Он работал в бывшем Можайском горисполкоме, а также много лет подряд занимал пост начальника Управления социальной защиты населения. Выйдя на пенсию, продолжил активную общественную жизнь и возглавил Можайский районный Совет ветеранов. После десяти лет этой важной для общественности работы был вынужден оставить данный пост из-за состояния здоровья, но по-прежнему не отказывается помогать людям.

«С молодых лет я уяснил, что чиновник – это не начальник, он обязан слушать простых людей и работать на людей, причем не на словах, а на деле. Каждому, кто обращается к нему за помощью, он обязательно должен дарить частичку своего душевного тепла и участия. Вот тогда все у нас с вами будет хорошо!» — рассказал Михаил Минаев.

Михаил Минаев – коренной Можайский житель. Он родился в маленькой деревушке Шибинки, которая расположена в 25 км от Можайска. Его мама Анна Карповна работала на ферме и в полеводческой бригаде. Отец Павел Иванович был трактористом и бригадиром тракторной бригады в колхозе им. Калинина. В военные годы мужчины рода Минаевых встали на защиту Родины. Дед по отцу Иван Алексеевич и его родной брат политрук Михаил Минаев погибли практически в первые дни войны. Летом 43-го при наступлении нашей армии, освобождавшей западную часть Можайского района и Смоленскую область, тяжело ранили в ключицу отца Михаила Павловича. Его комиссовали через год.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

В 60-е годы Михаил Минаев служил в танковых войсках под Кубинкой, где получил звание «сержант» и был награжден медалью «За воинскую доблесть». Михаил Минаев также окончил высшие офицерские курсы «Выстрел» в Солнечногорске. Имеет офицерское звание «капитан».

«Наверное, мое служение людям с самого начала было предопределено свыше. Недаром я дважды крещенный, а значит, по жизни должен быть вдвойне добрее и милосерднее ко всем, кто нуждается в помощи. Кроме того, я вырос среди простых сельских тружеников и безмерно уважаю людей труда», — улыбаясь, говорит Михаил Павлович.

Михаил Минаев с пяти лет узнал, как тяжек труд на земле. Перед уходом в армию и сразу после демобилизации работал в Преснецовской школе пионервожатым, преподавал рисование и пение. Затем работал в горком комсомоле. Перспективного молодого человека заметили. Его направили учиться в совпартшколу в Нахабино, которая готовила кадры для сельского хозяйства страны. После ее окончания с красным дипломом экономиста-организатора Михаил Минаев занимал различные высокие должности, всегда заботясь о родном округе.