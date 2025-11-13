«Починим с б/у запчастями»: автосраховщики ищут выход из кризиса

Ремонт автомобилей по ОСАГО стал одной из главных проблем российского авторынка. На конференции «Автострахование-2025» эксперты отметили рост жалоб на качество и сроки ремонта, несмотря на снижение претензий к самому полису, сообщает 32cars .

По данным Российского Союза Автостраховщиков, после введения натурального возмещения в 2017 году доля ремонтов вместо денежной выплаты достигала 15%, но позже снизилась до 5–6%. Сегодня владельцы автомобилей часто требуют оригинальные запчасти, которые трудно найти, а ожидание ремонта может превышать полгода.

Страховщики предлагают разрешить использование восстановленных или б/у деталей, как это делают в ряде стран. Исследования показывают, что около 40% водителей согласны на такой вариант, но большинство пока против.

Эксперты также обсуждают частичное денежное возмещение с учетом износа, если ремонт выполнить невозможно. Они считают, что такие меры помогут сократить сроки восстановления автомобилей и стабилизировать рынок ОСАГО.

Рост числа судебных споров приводит к увеличению выплат с ₽400 тыс. до ₽2 млн, что отражается на стоимости полисов для всех автовладельцев.

