Почта Деда Мороза заработала в Городском округе Пушкинский

Какой Новый год без подарков и какие подарки без посланий Деду Морозу. Написать письмо с пожеланиями и заветными желаниями может каждый. А вот, чтобы оно дошло до адресата лучше воспользоваться специальной почтой.

Так, в Городском округе Пушкинский почта Деда Мороза заработала в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино. Чтобы юные жители муниципалитета могли найти почтовый ящик без проблем, его разместили неподалеку от главной елки.

Чтобы Дед Мороз исполнил желание, надо постараться. Лучше если послание будет написано яркими карандашами или ручками, рисунки тоже приветствуются. Также стоит указать свой адрес. Тогда непременно получите ответ.

Так, жительницам Пушкино Варваре и Таисии Апеновым 5 и 8 лет, и уже не первый год они отправляют письма Деду Морозу.