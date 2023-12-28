«Почта России» внедрила систему для контроля доставки пенсий и соцвыплат

«Почта России» внедрила новую инфосистему, позволяющую контролировать доставку пенсий и соцвыплат, и следить за этим процессом в режиме реального времени. Об этом сообщили представители отечественной компании в своем пресс-релизе, передает информагентство РИА Новости .

В сообщении говорится, что компания внедрила новую систему, с которой можно контролировать доставку пенсий и выплат, следя за процессом на каждом из этапов. Она также позволяет корректировать процесс на каждом из этапов, уточнили в «Почте России».

В онлайн режиме система будет проверять, какое количество раз и по каким датам к клиенту сервиса приходил почтальон. Будут также отслеживаться данные почтальона и факт выдачи им нужной выплаты. В случае, если клиент не получит свою выплату, система отобразит причину, а в приложении можно будет назначить вторую доставку, рассказали представители.

Выстраивать график можно будет так, чтобы почтальоны могли доставлять все нужные выплаты в один конкретный день. Большинство отчетов и сопроводительных реестров также будут храниться в системе, сказано в сообщении.