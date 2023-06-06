Почти 10 млн полисов ОСАГО продано в России с начала года

С начала текущего года в нашей стране продано около 10 млн полисов электронного ОСАГО, то есть более 60% от всех продаж автостраховки. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.

Отмечается, что рост продаж онлайн-полисов ОСАГО вырос на 8% по сравнению с тем же периодом минувшего года.

Добавляется, что Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге 15 субъектов РФ, являющихся лидерами по продаже электронных полисов. Всего было реализовано в регионе 539 тыс. онлайн-полисов. Лидером рейтинга стала Москва. Также в рейтинг вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и другие регионы.