Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна на Рублевском шоссе
Вице-президент «Транснефти» Бадалов разбился на Рублевском шоссе
Фото: [Медиасток.рф]
Вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли мертвым на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Утром тело Бадалова было найдено возле его дома на Рублевском шоссе, под окнами его квартиры. Причины случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов.
Бадалов занимал свою должность с 2021 года, отвечая за цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию производственных процессов.
Ранее сообщалось, что звезду фильмов Тарантино нашли мертвым в Малибу.