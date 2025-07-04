Вице-президент «Транснефти» Бадалов выпал из окна на Рублевском шоссе

Вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли мертвым на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Утром тело Бадалова было найдено возле его дома на Рублевском шоссе, под окнами его квартиры. Причины случившегося устанавливаются. На месте работают сотрудники следственных органов.

Бадалов занимал свою должность с 2021 года, отвечая за цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию производственных процессов.

Ранее сообщалось, что звезду фильмов Тарантино нашли мертвым в Малибу.