Лавров поздравил США с Днем независимости

В связи с празднованием Дня независимости США, министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное сообщение американскому госсекретарю Марко Рубио, выразив оптимизм относительно будущего российско-американских отношений. Лавров надеется, что двусторонние связи со временем станут более устойчивыми и предсказуемыми.

В телеграмме, опубликованной в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства, говорится об уверенности в том, что совместная работа позволит вывести отношения между двумя странами на конструктивный путь.

Лавров выразил надежду на достижение стабильности и предсказуемости, основанных на взаимном уважении и признании национальных интересов, обусловленных историческим контекстом, географическим положением и текущей ситуацией.

Глава МИД РФ также попросил передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника, Дня независимости, и выразил поддержку стремлениям россиян к единству и осуществлению «американской мечты».

Лавров также выразил пожелание, чтобы американский народ продолжал двигаться по пути мира и процветания, сохраняя приверженность принципам, закрепленным в Декларации независимости США, гарантирующим каждому человеку право на жизнь, свободу и стремление к счастью.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Трампа с прохождением его проекта в сенате и Днем независимости.