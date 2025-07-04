В Московской области от родителей с ВИЧ родились почти 170 здоровых детей

С начала 2025 года в Подмосковье от родителей с ВИЧ родились почти 168 здоровых детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Если женщина, имеющая положительный ВИЧ-статус, своевременно встает на учет по беременности, соблюдает рекомендации специалистов центра СПИД и принимает необходимую терапию, то риск передачи ВИЧ-инфекции новорожденному стремится к нулю», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве подчеркнули, что родителям, которые планируют беременность, стоит заранее пройти обследование на ВИЧ, чтобы выявить риски. Прием антиретровирусной терапии во время беременности является важнейшим этапом в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от к ребенку. Узнать подробнее о рекомендациях беременным и молодым родителям можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.