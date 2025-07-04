Строительство НИЦ в Черноголовке на 500 сотрудников близится к завершению

В Черноголовке вышли на финишную прямую строительные работы нового научно-исследовательского центра компании «Август», который призван стать крупнейшим в России НИЦ для разработок и изучения полного цикла в области технологий защиты растений.

В настоящее время в современных лабораториях и других помещениях завершают отделку и устанавливают оборудование, соответствующее мировым стандартам. Основной корпус площадью 25 тыс. кв. м и отдельный комплекс «Биотрон» с климатическими камерами (3 тыс. кв. м) позволит вести полномасштабную исследовательскую деятельность по приоритетным направлениям государственной политики в сфере продовольственной безопасности и технологического суверенитета — в области малотоннажной химии, синтеза действующих веществ, создания биопрепаратов.

Центр станет ключевой площадкой для разработки отечественных препаратов защиты растений. Ученые займутся созданием новых действующих веществ, биопрепаратов и формуляций. Благодаря собственным разработкам компания «Август» сможет оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка, предлагая аграриям наиболее современные и выгодные решения.

К концу года в НИЦ начнут работу 50 исследователей, а в перспективе штат расширится до 500 сотрудников, из которых 300 — научные специалисты. Центр также станет базой для подготовки высококвалифицированных кадров: студенты профильных вузов смогут проходить практику и участвовать в проектах.

Открытие запланировано на конец III квартала 2025 года. Для наукограда открытие НИЦ станет большим событием: это создаст новые рабочие места, поможет увеличить объемы научной продукции, деятельность ученых и их отечественные разработки позволят усилить продовольственную безопасность страны.