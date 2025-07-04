В Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке»

В выходные, 5 и 6 июля, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь здоровье в парке», ее организуют в 37 парках в Балашихе, Воскресенске, Ленинском, Истре, Дмитрове и других округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Традиционно летом бригады врачей работают в парках Подмосковья по субботам и воскресеньям. Это удобно для тех жителей региона, кто по каким-то причинам не может дойти до поликлиники в будние дни, чтобы проверить здоровье», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пациенты в рамках акции смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и не только. С начала 2025 года возможностью воспользовались более 1,4 тыс. жителей.

В случае необходимости пациентов могут направить в поликлинику, где они смогут пройти более углубленное обследование. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.