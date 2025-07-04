В Домодедово построят поликлинику в составе ЖК «Прибрежный парк»

В Домодедово в составе ЖК «Прибрежный Парк» началось строительство поликлиники на 216 посещений в смену со встроенным постом скорой медицинской помощи, группа «Самолет» продолжает развивать социальную инфраструктуру нового жилого комплекса. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители уже выполнили работы по устройству свайного основания и приступили к подготовке к монолитным работам. Открыть медучреждение планируют в 2027 году. Площадь трехэтажного здания составит почти 4 тыс. кв. м. Прием взрослых и детей будут вести врачи общей практики, невролог, кардиолог, гинеколог, хирург, офтальмолог и другие специалисты. Для них также обустроят аптечный киоск, блоки дневного стационара, рентгенодиагностики, педиатрическое отделение. Все помещения оснастят современным медицинским оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.