В Электростали запустили новый цех завода по производству спецтехники

Компания «ТК ЛИФТ» расширила производство автомобильной спецтехники на территории Электростали и увеличила производственные мощности за счет запуска нового цеха на участке, полученном на условиях льготной аренды от Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Проект был реализован на земельном участке, переданном инвестору по региональной программе поддержки развития импортозамещения. Выход предприятия на полную мощность позволит создать в общей сложности около 40 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на реализацию проекта направили более 110 млн рублей, на площадке уже начались производственные процессы. Компания производит автомобили с крюковыми установками «мультилифт», ломовозы, самосвалы и не только, а также оказывает услуги по сервисному и гарантийному обслуживанию спецтехники. Она является официальным представителем FAW в России.

Генеральный директор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин добавил, что новая площадка позволила увеличить производственные мощности — ежегодно тут будут выпускать до 2 тыс. единиц спецтехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.