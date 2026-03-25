Почти 10 тысяч привитых: на Алтае продолжается борьба с природным очагом чумы

В Республике Алтай продолжается кампания по иммунизации населения против чумы. Природный очаг этой опасной инфекции занимает почти две трети территории Кош-Агачского района — самого высокогорного в регионе. Всего в 2026 году планируется привить порядка 14 тысяч человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в России насчитывается 11 природных очагов чумы, и один из наиболее активных расположен на Алтае. Местный очаг, занимающий 62 процента площади Кош-Агачского района, является северной частью трансграничного Сайлюгемского очага, который простирается и на территорию Монголии. Основными носителями инфекции здесь выступают сурки, а переносчиками внутри популяции — блохи.

Эпизоотическая ситуация в Горно-Алтайском природном очаге в текущем году, по прогнозам специалистов, остается напряженной. Именно поэтому кампания по вакцинации проводится планово и охватывает значительное число жителей. На данный момент прививки уже получили 9630 человек — это более 68 процентов от запланированного объема. Однако в ведомстве отмечают, что от графика пока отстают райцентр Кош-Агач и село Ортолык, где уровень вакцинации не достигает 60 процентов.

В Роспотребнадзоре призывают жителей района, а также всех, кто по роду службы направляется в Кош-Агачский район, пройти иммунизацию. Специалисты подчеркивают: с 2016 года вакцинация взрослых и детей проводится здесь ежегодно, и за все это время не зарегистрировано ни одного случая осложнений после прививки.