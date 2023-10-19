Почти 100 тыс. жителей Рязанской области выбрали электронный формат ведения трудовой книжки
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Три года назад в нашей стране стартовал переход на электронные трудовые книжки, на сегодняшний день в Рязанской области около 100 тыс. работников сделали выбор в пользу данного формата трудовой книжки. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что одним из основных преимуществ электронной трудовой книжки является регулярный и удобный доступ к сведениям.
Уточняется, что выписку из нее можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг.