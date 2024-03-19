Почти 120 тыс. человек приняли участие в Масленичных гуляниях в Нижнем Новгороде

Примерно 120 тыс. человек приняли участие в гуляниях, посвященных Масленице в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что мероприятия прошли в городских парках, музеях, библиотеках и на прочих площадках.

Добавляется, что наиболее популярными местами у нижегородцев на Масленицу стали Автозаводский парк, парк «Швейцария», парк «Дубки» и парк «Светлоярский», а также музей-заповедник «Щелоковский хутор».