Почти 1200 авто и 3 часа ожидания: что творится на Крымском мосту?

У Крымского моста с обеих сторон скопилось огромное количество автомобилей — в общей сложности 1195. Водители стоят в пробках более трех часов. О транспортном коллапсе сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.

По данным на 6:00 мск, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стоят 1070 транспортных средств.

Со стороны Керчи на ручной досмотр стоят 125 авто.

Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт может попасть на территорию Крыма по маршруту, пролегающему через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow.