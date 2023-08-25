Почти 1,3 тыс. воинов советской армии торжественно захоронили в Волгоградской области
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
На территории Росошинского мемориального кладбища в Волгоградской области прошла торжественная церемония захоронения останков около 1,3 тыс. советских воинов, которые погибли в ходе Сталинградской битвы. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Отмечается, что они были найдены в ходе поисковых экспедиций.
Добавляется, что также удалось установить личности 35 человек.