Почти 150 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

Сто сорок семь жителей Подмосковья на минувшей неделе переехали в новые квартиры из аварийного жилья или получили компенсации, сообщила пресс-служба областного министерства строительного комплекса.

Всего на прошлой неделе по национальному проекту «Жилье и городская среда» расселили пятьдесят пять аварийных помещений в десяти городских округах региона, в том числе в Истре, Ступино, Подольске и Шатуре.

В ведомстве напомнили, что дома, которые были признаны аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта, а дома, признанные аварийными после 2017 года, расселяют по региональной программе, которая действует уже шестой год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов.