Почти 150 тысяч жителей Подмосковья получают выплату на молочную кухню

В этом году из бюджета Московской области выделено более одного миллиарда трехсот миллионов рублей для жителей региона на обеспечение питанием. Так, порядка ста пятидесяти тысяч жителей региона ежемесячно получают выплату на молочную кухню. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Глава ведомства Людмила Болатаева напомнила, что получить выплату стало проще — при постановке на учет в женскую консультацию региона, в личный кабинет госуслуг придет предзаполненное заявление, где нужно проверить банковские реквизиты и дать согласие.

Так, на сегодняшний день ежемесячная денежная выплата составляет: беременным женщинам — 400 рублей, кормящим матерям — 1 000 рублей, детям от 0 до 1 года — 1 000 рублей, детям от 1 года до 3 лет — 600 рублей. Отмечается, что данная выплата предоставляется без учета доходов семьи.

При этом при смене категории выплата предоставляется проактивно без подачи дополнительного заявления при наличии соответствующего согласия.