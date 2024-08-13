Почти 150 врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с начала этого года бесплатные земельные участки получили почти 150 врачей, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Такая мера позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры», — отметила она.

Людмила Болатаева отметила, что в этом году перечень специальностей по программе был расширен. Туда включили врачей-психиатров.

В министерстве здравоохранения Московской области, в свою очередь, напомнили, что такая мера социальной поддержки для медиков была инициирована губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.