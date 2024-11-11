Почти 200 медиков бесплатно получили землю в округе Пушкинский

Бесплатные земельные участки для врачей выдали в Городском округе Пушкинский по губернаторской программе «Земля врачам».

За три года наделы получили сотни медработников в муниципалитете.

Уточняется, что земельные участки по программе «Земля врачам» начали предоставлять в 2021 году. За это время в Пушкинском выдали 192 участка медицинским работникам – по этому показателю муниципалитет занимает второе место в Подмосковье. При этом на 32 участках в округе врачи уже построили свои дома.

В общей же сложности с 2021-го свои собственные участки получили 2,3 тысячи врачей. Полтысячи медиков получили наделы в специализированных поселках, созданных специально для медиков в нескольких городских округах Московской области.

На бесплатную землю могут претендовать медицинские работники 39 специальностей. Выбрать участки можно на региональном портале государственных услуг.