Почти 280 человек стали выпускниками школ в Павловском Посаде в этом году
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
Около 280 человек окончили школу в Павловском Посаде в этом году. Об этом сообщает глава муниципалитета Денис Семенов в своем аккаунте в соцсетях.
Он отметил, что в пятницу, 23 июня, в ДК «Октябрь» для вчерашних школьников прошел общегородской выпускной вечер.
По словам Семенова, с окончанием школы их поздравили депутат нижней палаты парламента Геннадий Панин и первый заместитель главы муниципалиета Филипп Ефанов.
Глава округа добавил, что в Павловском Посаде в течение прошедшего учебного года было почти 70 призеров олимпиад, а также четыре выпускника стали обладателями наивысших баллов по итогам ЕГЭ.
Денис Семенов поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал успешной сдачи экзаменов и поступлений в выбранные вузы.