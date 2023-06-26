Почти 280 человек стали выпускниками школ в Павловском Посаде в этом году

Около 280 человек окончили школу в Павловском Посаде в этом году. Об этом сообщает глава муниципалитета Денис Семенов в своем аккаунте в соцсетях.

Он отметил, что в пятницу, 23 июня, в ДК «Октябрь» для вчерашних школьников прошел общегородской выпускной вечер.

По словам Семенова, с окончанием школы их поздравили депутат нижней палаты парламента Геннадий Панин и первый заместитель главы муниципалиета Филипп Ефанов.

Глава округа добавил, что в Павловском Посаде в течение прошедшего учебного года было почти 70 призеров олимпиад, а также четыре выпускника стали обладателями наивысших баллов по итогам ЕГЭ.

Денис Семенов поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал успешной сдачи экзаменов и поступлений в выбранные вузы.