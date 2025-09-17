Почти 3 километра пешеходных дорожек обустроили в Балашихе

Особое внимание уделили территориям возле школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Новые удобные тротуары появились рядом с гимназией №1 в микрорайоне Железнодорожный, гимназией №1 в микрорайоне Первомайский, детским садом №2 «Непоседы», дошкольным отделением школы №4 в микрорайоне Керамик, детским садом №15 в микрорайоне Железнодорожный и спортивной школой «Орион».



В деревне Федурново появилась новая пешеходная дорожка, которая расположена на улице Авиарембаза дома 10,11. Она ведет к железнодорожной станции «Черное». Маршрут протянулся на 90 метров и проходит рядом с храмом Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.



Обустройство пешеходных коммуникаций позволяет жителям городского округа безопасно и комфортно добираться до социально значимых объектов, мест учебы и занятий.