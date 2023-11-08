Почти 30 тысяч звонков обработали в контакт-центрах МФЦ Подмосковья за неделю

Свыше двадцати девяти тысяч звонков было обработано в контакт-центрах подмосковных МФЦ за неделю. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи региона.

«Ежедневно в контакт-центры поступает 3,9 тысячи звонков», - отмечается в сообщении ведомства.

Горячая линия МФЦ Подмосковья работает по номеру 122. Операторы проконсультируют по доступным услугам, а также проинформируют о статусе поданного заявления.

Все подмосковные МФЦ нанесены на интерактивную карту. На ней представлена информация о времени работы офиса, его местоположении, а также степени загруженности.