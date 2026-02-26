Почти 300 миллионов на ветер: среднее профессиональное образование Приморья недосчитается средств

Правительство Приморского края скорректировало бюджет на 2026 год в сторону серьезного сокращения расходов. Как сообщает портал Vladivostok1 со ссылкой на заседание Законодательного собрания, дефицит региональной казны удалось снизить на 3,05 миллиарда рублей, но цена этому — урезание финансирования ключевых социальных сфер.

Поводом для корректировки стали дополнительные поступления целевых средств от ПАО «РусГидро» на выравнивание тарифов в территориях без централизованного электроснабжения, а также необходимость оптимизировать расходы для сокращения дефицита и досрочного погашения части бюджетных кредитов. В итоге общий объем расходов на 2026 год уменьшен почти на 2,9 миллиарда рублей.

Наиболее чувствительные сокращения затронули образование и здравоохранение. Расходы на медицину уменьшены на 200,5 миллиона рублей за счет оптимизации капитальных ремонтов, субсидий учреждениям и мер поддержки медработников. Так, из списка вычеркнули выделение 105 миллионов рублей на разработку проектов капремонта и закупку оборудования для больниц, а еще 101 миллион сэкономят, частично отказавшись от компенсаций медикам за аренду жилья.

Образовательная сфера потеряла 809,2 миллиона рублей. Конкретные цифры выглядят удручающе: почти 288 миллионов недополучат средние профессиональные учебные заведения, на 247,5 миллиона сокращены расходы на оборудование школьных классов и установку систем видеонаблюдения, а ремонт детских лагерей урезали на 191,5 миллиона.

Сокращения коснулись и других направлений: программа социальной поддержки потеряла 296,6 миллиона рублей (часть средств все же перераспределена на развитие системы долговременного ухода), а в сферах культуры, спорта, туризма и сельского хозяйства также произошли заметные корректировки в сторону уменьшения.

Примечательно, что в конце 2025 года, когда бюджет только утверждался, власти рапортовали о росте доходов на 6 миллиардов и сохранении социальной направленности, а на образование планировали выделить почти 65 миллиардов. Теперь же эти планы пришлось экстренно пересматривать.