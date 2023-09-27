Почти 300 жителей аварийных домов Ленинского округа получат новые квартиры

Квартиры в современных многоквартирных домах получат 292 человека.

Так, в течение нескольких лет, будут расселены более десяти аварийных домов муниципалитета, которые подлежат сносу. Шесть таких зданий находятся в поселке Володарского, четыре — в городе Видное, а два — около станции Калинина. Как подчеркнул глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, для реализации этого проекта уже привлечены инвесторы.

В скором времени горожане переедут в новые дома, которые построят по программе выполнения договора о комплексном развитии территории муниципалитета. Эти МКД появятся возле деревень: Горки, Калиновка, Белеутово, Сапроново, Суховново, а также у поселка Ленинский.