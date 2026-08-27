Почти 3,5 миллиона за машину: как изменились средние цены на авторынке в 2026 году
РГ: дилеры сообщили об отмене скидок и удорожании авто в России на 3–5%
В июле 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в России достигла 3,51 миллиона рублей (+9% к аналогичному периоду прошлого года). По прогнозам опрошенных экспертов и представителей дилерских сетей («Автодом», «Авилон», Fresh, «Км/ч»), осенью тенденция к удорожанию сохранится: ценники вырастут еще на 3–5%. Главными факторами станут сокращение складских запасов, отмена скидок и изменение условий государственного субсидирования, пишет РГ.
Ключевые факторы роста цен осенью 2026 года
- Сокращение дисконтов и распродаж: Автосалоны завершают период масштабных скидок и спецпредложений. Продавцы переходят к торговле по официальным рекомендованным розничным ценам (РРЦ).
- Складские запасы и валютный курс: Колебания курса рубля и снижение объемов машин на складах у импортеров подталкивают дилеров к корректировке цен на 3–5%.
- Сокращение субсидий на электрокары: С июля 2026 года субсидия по программе льготного лизинга на электромобили и гибриды снизилась с 925 тыс. до 500 тыс. рублей, что напрямую отразится на итоговой стоимости для покупателей.
- Ожидание индексации утильсбора: Авторитейл уже закладывает в финансовые модели анонсированное на 2027 год повышение утилизационного сбора.
Ситуация со спросом, наличием и дефицитом моделей
- Бюджетный сегмент: Дефицита на ходовые модели Lada, Haval, Geely и Tenet не наблюдается, однако поставка отдельных редких комплектаций может занимать до трех месяцев.
- Точечный дефицит: Ожидается нехватка кроссоверов Mazda CX-5 из-за сокращения объемов сборки в Китае. Модель Skoda Superb в ближайшее время покинет рынок в связи с закрытием завода-производителя.