Почти 35 миллионов поездок совершено по карте «Тройка» в Подмосковье с начала года
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С начала этого года в Подмосковье по карте «Тройка» совершено свыше 34,5 миллиона поездок, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Как отметил глава ведомства Алексей Гержик, карта «Тройка» принимается на всех маршрутах общественного транспорта.
«Это позволяет нашим жителям оплачивать проезд в автобусах Московской области и Москвы одной транспортной картой, что очень удобно», — сказал он.
Глава областного Минтранса добавил, что благодаря программе лояльности «Тройки» в этом году пассажиры суммарно сэкономили почти восемьдесят шесть миллионов рублей.
Напомним, возможность оплачивать проезд картой «Тройка» в Подмосковье появилась в 2021 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. За все это время в регионе ей воспользовались свыше шестидесяти миллионов раз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в регионе.