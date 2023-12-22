Почти 35 миллионов поездок совершено по карте «Тройка» в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Подмосковье по карте «Тройка» совершено свыше 34,5 миллиона поездок, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как отметил глава ведомства Алексей Гержик, карта «Тройка» принимается на всех маршрутах общественного транспорта.

«Это позволяет нашим жителям оплачивать проезд в автобусах Московской области и Москвы одной транспортной картой, что очень удобно», — сказал он.

Глава областного Минтранса добавил, что благодаря программе лояльности «Тройки» в этом году пассажиры суммарно сэкономили почти восемьдесят шесть миллионов рублей.

Напомним, возможность оплачивать проезд картой «Тройка» в Подмосковье появилась в 2021 году по поручению губернатора Андрея Воробьева. За все это время в регионе ей воспользовались свыше шестидесяти миллионов раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в регионе.