Почти 3500 ям устранили на дорогах в Щелкове с начала 2025 года

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время традиционного еженедельного совещания с городскими службами уделил особое внимание теме наведения порядка на территории муниципалитета.

Глава отметил, что раннее наступление весны позволило городским службам начать уборку территории округа раньше установленного срока. Службы переведены в режим летнего содержания территорий. С начала марта специалисты приступили к ручной и механизированной уборке дорог, тротуаров и прогулочных зон. В Щелкове с газонов и прилегающих территорий убирают мусор с его дальнейшим вывозом.

Глава рассказал, что специалисты ремонтируют малые архитектурные формы, детские и спортивные площади, моют контейнерные площадки и занимаются покрасочными работами. В Щелкове также активно проходит обновление дорожной сети.

«Ямочный ремонт мы начали еще в январе. С начала года устранили уже 3456 дефектов. С этой недели начали мыть, красить и восстанавливать автобусные остановки, ограждения и знаки. С 1 апреля приступим к работам по обновлению разметки», — сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Специалисты также удаляют аварийные деревья и проводят опиловку сухостоя. Работы по уборке территорий городского округа намерены завершить до середины апреля.