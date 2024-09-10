Почти 3,7 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Почти 3,7 тысячи транспортных средств были отправлены на спецстоянку в городских округах региона за неделю. Причиной стало нарушение правил парковки, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на полторы сотни машин превысил результат предыдущей недели.

Наибольшее число эвакуированных авто зафиксировано в Красногорске, Мытищах и Химках — 344, 337 и 332 транспортных средства соответственно.

Узнать о местонахождении эвакуированного транспортного средства можно в службе 112 или на сайте областного Центра безопасности дорожного движения.