Почти 38 тысяч человек посетили Ольгинский лесопарк в Балашихе за неделю
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Почти 38 тысяч жителей и гостей региона посетили Ольгинский лесопарк в Балашихе на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.
В прошлом году парк благоустроили. На его территории обустроили детскую площадку, футбольное поле, лыжную трассу протяженностью три километра, свыше десяти километров пешеходных дорожек, тренажеры.
Также в парке была создана специальная площадка для выгула собак, оборудовано освещение, установлены камеры видеонаблюдения, открыта парковка.