Почти 38 тысяч человек посетили Ольгинский лесопарк в Балашихе за неделю

Почти 38 тысяч жителей и гостей региона посетили Ольгинский лесопарк в Балашихе на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

В прошлом году парк благоустроили. На его территории обустроили детскую площадку, футбольное поле, лыжную трассу протяженностью три километра, свыше десяти километров пешеходных дорожек, тренажеры.

Также в парке была создана специальная площадка для выгула собак, оборудовано освещение, установлены камеры видеонаблюдения, открыта парковка.