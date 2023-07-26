Почти 40 млн рублей штрафов выписали автомобилистам за неправильную парковку в Нижнем Новгороде

Почти 40 млн рублей штрафов получили автоводители за неправильную парковку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на руководителя департамента финансов Юрия Мочалкина.

Отмечается, что в целом в бюджет города за счет введения платных парковок в городе поступило около 75 млн рублей, из которых только 25 млн рублей составила плата за пользование.

Добавляется, что в текущем году сумма данного штрафа значительно выросла.

Уточняется, что в Нижнем Новгороде оборудовано свыше 110 мест для платной автостоянки, которые рассчитаны почти на 5,9 тыс. автомобилей.