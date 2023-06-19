Почти 40 новых автобусов выйдут на рейсы в Рязани во вторник
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Около 40 новых экологичных и экономичных автобусов начнут курсировать по городским маршрутам в Рязани 20 июня. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что при запуске нового общественного транспорта учитывались пожелания жителей города. Так, обновленные автобусы поедут по маршрутам № 13, 16 и 17.
Отмечается, что данный транспорт поступил в Рязанскую области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Добавляется, что к 2024 году добавятся еще восемь автобусов, в целом в Рязань планируется доставить 47 новых единиц общественного транспорта.
Поясняется, что в прошлом году в Рязань поступило 30 новых троллейбусов и автобусов.