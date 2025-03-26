Почти 40 тыс. человек посетили библиотеки Химок с начала марта
Жители Химок взяли в библиотеках более 7 тыс. книг за март
Фото: [Администрация Химки г.о.]
С начала марта 2025 года библиотеки в Химках посетили более 35 тыс. человек, им выдали свыше 7 тыс. изданий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Чаще всего читатели брали художественную литературу, среди самых популярных — романы Александра Пушкина и Федора Достоевского.
«Библиотека — это место, где каждая книга становится твоей. Здесь можно бесконечно открывать новое, делиться историями и находить вдохновение», — поделился химчанин Андрей Васильев.
В общей сложности в Химках насчитывается 14 библиотек, с начала весны в них провели более 500 мероприятий, включая мастер-классы, образовательные лекции и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.