Почти 400 конькобежцев России и Белоруссии собрались на «Кубке Коломенского Кремля»

В Конькобежном центре «Коломна» в период с 17 по 19 октября проходили Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля».

«Рекордное количество участников говорит о том, что «Кубок Коломенского Кремля» завоевывает внимание наших регионов, в том числе соседей — представителей Республики Беларусь. Старты на этих соревнованиях распределены таким образом, чтобы участники пришли, размялись, пробежали и пошли отдыхать. Нам удалось выдержать такой график, это высокая оценка для судейской команды. Более месяца прошло с начала сезона в Конькобежном центре, подготовка спортсменов улучшилась», — сообщил Геннадий Николаевич Гмыра, главный судья соревнований.

На мероприятие прибыли 374 спортсмена их Москвы и Санкт-Петербурга, 27 российских регионов и Республики Беларусь. Онлайн-трансляцию, которую запустил Конькобежный центр «Коломна» на официальном портале Союза конькобежцев РФ и странице ВК 18 и 19 октября, посмотрели 10 тыс. пользователей. К участию были допущены спортсмены всех возрастов. В личных соревнованиях они продемонстрировали высокие результаты. Конькобежцы преодолевали различные дистанции: 500, 1 000, 1 500, 3 000 и 5 000 м.

Фото: [ пресс-служба КЦ «Коломна» ]

«Отмечу большой прогресс коломенского конькобежца Сергея Бобкова (юноши старшего возраста). Сергей выиграл три из четырех дистанций, показал персональные рекорды на большинстве из них, вызвал восторг зрителей. Ксения Сиразева выиграла свою коронную 500-метровку, стала второй на 1 000 м, третьей на 1 500 м — никогда так стабильно эта спортсменка не начинала сезон. Надеюсь, что эти результаты так и будут улучшаться. Впереди — Кубок России (мужчины, женщины), Кубок Союза конькобежцев России (юниоры, юниорки)», — отметил судья Всероссийской категории Геннадий Гмыра.

19 октября стал значимым днем для соревнований и истории спорта. Так, было установлено два рекорда. Спортсменка Доминика Кухарчик оказалось лучшей в категории девушек 16-17 лет. С результатом 1.25,30 девушка установила национальный рекорд Республики Беларусь. Ее земляки также завоевали много значимых побед.

Спортсмен из Москвы Иван Фруктов оказался лучшим среди юниоров 18-19 лет. На дистанции 3 000 м он продемонстрировал результат 3.48,60. Молодой человек установил рекорд Конькобежного центра «Коломна».

Достигнутым результатом были довольны многие спортсмены. Участник из Алтайского края Виктор Муштаков поделился эмоциями.

«Сегодня бежал отлично, для начала сезона для меня это прекрасный результат, я этого ожидал. Лед хороший, немножко хрупковат, все отлично, как и обычно. В планах — держать уровень прошлого сезона», — отметил заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, многократный чемпион России, победитель Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля»-2024 на дистанции 1 000 м Муштаков.

Фото: [ пресс-служба КЦ «Коломна» ]

Личным результатом осталась довольна представительница из Нижегородской области Ирина Сальникова.

«Получилось показать личный результат, и я очень довольна. Благодарна тренеру Сергею Викторовичу Васильеву, спасибо за работу, двигаемся дальше! Лед на высоте, все замечательно, тепло, хорошо, комфортно!» — рассказала мастер спорта, серебряный призер Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Кубок Коломенского Кремля» на дистанции 3 000 м.

Ледовая служба подготовила отличную площадку для выступления участников. Мероприятие организовал российский Союз конькобежцев и Федерация Московской области по конькобежному спорту. Целью соревнований стала популяризация данного вида спорта, выявление сильнейших конькобежцев и пропаганда спорта среди молодого поколения.