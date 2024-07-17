Почти 400 миллионов рублей выплатили в Подмосковье на меры социальной поддержки инвалидов

На сегодняшний день в Подмосковье для жителей с инвалидностью предусмотрено более 15 мер социальной поддержки. Так, уже более трехсот восьмидесяти миллионов рублей выплатили на меры соцподдержки инвалидов. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Первый зампред Правительства региона Людмила Болатаева рассказала, что получение льгот и выплат для жителей, которые особенно нуждаются в нашей поддержки, в регионе стараются делать максимально удобным, а некоторые и вовсе назначают проактивно.

Так, в этом году в Подмосковье упростили получение уникальной для нашего региона выплаты в 18 тысяч рублей на паллиативных детей. Семьи получают ее без учета дохода.