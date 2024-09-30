Почти 470 девочек с именем София родились в Нижегородской области с начала года

Сегодня, 30 сентября, отмечается День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно данным Главного управления ЗАГС Нижегородской области, в регионе в последние годы имя София пользуется большой популярностью и входит в тройку наиболее востребованных для новорожденных. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в текущем году родились около 470 девочек с данным именем. Кроме того, с января по сентябрь в регионе родились более 80 Вер, около 30 Надежд и 15 Люб.

Ранее были названы самые необычные имена для новорожденных в Югре.