Названы самые необычные имена для новорожденных в Югре

Управление ЗАГС аппарата губернатора Югры рассказало про самые редкие и необычные имена, которые давали родители в регионе. Об этом сообщает ugra-news.ru .

В список самых необычных имен для новорожденных вошли Августин и Августина, Аристотель, Агнелия, Аарон, а также Богдана. При этом самыми популярными в Югре стали Роман, Александр, Артем и Михаил. Девочек чаще всего называют Амной, Евой, Анной и Софьей.

На свет с 1 января по 31 августа в регионе появились на свет 12 585 детей. На территории округа родились 12 468 малышей: 6 516 мальчиков и 6 069 девочек.

Самым загруженным для роддома и продуктивным стало 16 августа. В этот день родились 16 мальчиков и 14 девочек.

«В целом, мы наблюдаем как увеличение количества родов, так и количества многодетных семей. Все чаще к нам приходят за 3,4,5 ребенком», — отметила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Ранее сообщалось, что у российского актера Алексея Чадова родилась дочь. Он раскрыл ее редкое имя.