Почти 50 пар в Рязани зарегистрируют брак в красивые даты летом этого года

По словам руководителя регионального Главного управления ЗАГС Елены Сорокиной, жители Рязани активно подают заявления на регистрацию брака в красивые даты летнего сезона текущего года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что наиболее число записей на 24 июля и 24 августа. Кроме того, ожидаются заявления на регистрацию и на 24 июня.

Подчеркивается, что на данный момент заявления на заключение брака в красивые даты подано почти 50 жителями областного центра.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Рязанской области было узаконено около тысячи отношений, тем не менее за первый квартал года зарегистрировано почти на 30 браков меньше, чем за аналогичный период 2023 года.