Почти 50% россиян хотят отдыхать в Старый Новый год

48% россиян хотели бы, чтобы Старый Новый год был выходным днем, 34% считают, что в этом нет необходимости из-за большого количества выходных дней. Таковы данные опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа. ру», сообщает РИА Новости.

18% респондентов готовы отдыхать в Старый Новый год, но при условии, что статус выходного дня будет на усмотрении работодателя.

35% участников опроса сказали, что для них Старый Новый год обычный день, 13% признались, что никогда не отмечают этот праздник. Около 1% опрошенных заявили, что вообще ничего о нем не знают.

Для 44% респондентов Старый Новый год — семейный праздник, который они отмечают каждый год. Еще 7% отмечают праздник на вечеринке.

Исследование проводилось в период с 20 ноября по 5 декабря, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

Ранее сообщалось о том, что у длинных новогодних каникул в России нашли неочевидный плюс.