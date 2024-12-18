У длинных новогодних каникул в России нашли неочевидный плюс

Профессор Финансового университета при российском правительства Александр Сафонов в беседе с KP.RU рассказал, как длинные новогодние праздники отразятся на экономике и почему отдыхать 11 дней — полезно для демографии.

Иран лидирует по количеству выходных с 27 праздничными и национальными праздниками. В России в их в 2025 году ожидается 14. Многие опасаются, что большое число нерабочих дней негативно отразятся на экономике и трудоспособности населения.

Однако ситуация, как пояснили эксперты, спорная. Дело во многом не из-за количества дней отдыха, а в том, как они сгруппированы. Кроме того, россияне в обычные трудовые будни работают больше, чем, например, европейцы.

По словам профессора, в Германии предприятия не работают на каникулах, однако и экономике это не вредит. Все потому, что потери компенсируются резким ростом услуг в области туризма и других сферах обслуживания.

«И вообще, объем экономики зависит не от количества отработанного времени, а от правильной организации труда и его эффективности. А с этим у нас похуже, чем в Германии», — отмечает Сафонов.

Однако новогодние праздники положительно сказываются на демографической политике. По словам Сафонова, родители собираются вместе и семьи чувствуют больше единения.

Таким образом, длинные праздники в России компенсируются длинными переработками и усердным трудом. По этой причине обилие выходных не сыграет существенной роли в экономике, если учитывать, что декабрьский всплеск покупок будет как никогда высоким.

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