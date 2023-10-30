Почти 50% жителей Тульской области признались, что им не хватает зарплаты

Однако, ситуация несколько лучше у 15% опрошенных жителей региона – им вполне достаточно основного заработка. В большинстве своем так ответили работники в сферах IT и инвестиций. Не секрет, что зарплаты там довольно высокие.

Стало известно, что в период со второго по тринадцатое октября среди россиян проводился опрос, который организовали исследователи с сайта по поиску работы hh.ru. Выяснилось, что в нем поучаствовали почти пять тысяч трудоустроенных соискателей со всей России.

Исследователи решили спросить жителей страны о соотношении их заработной платы к тратам. И 49% человек из Тульской области признались в том, что им недостаточно основного заработка. Об этом также сообщает «ТУЛАСМИ».