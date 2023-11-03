Почти 500 миллионов рублей выделят в следующем году на обеспечение жильем молодых семей Подмосковья
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В следующем году ожидается, что господдержку получат двести семьдесят молодых семей Подмосковья, на эти цели в проекте бюджета региона планируется предусмотреть свыше четырехсот семидесяти миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-центре Мособлдумы.
Ожидается, что за период 2024–2026 годов предоставят социальные выплаты 776 молодым семьям. Размер выплаты для семьи без детей составляет 30% от расчетной стоимости жилья, а с детьми — 35%. При этом норматив стоимости квадратного метра для расчета субсидии устанавливает муниципальное образование.
Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей, проживающих на территории Подмосковья.