Почти 500 миллионов рублей выделят в следующем году на обеспечение жильем молодых семей Подмосковья

Общество

Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]

В следующем году ожидается, что господдержку получат двести семьдесят молодых семей Подмосковья, на эти цели в проекте бюджета региона планируется предусмотреть свыше четырехсот семидесяти миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-центре Мособлдумы.

Ожидается, что за период 2024–2026 годов предоставят социальные выплаты 776 молодым семьям. Размер выплаты для семьи без детей составляет 30% от расчетной стоимости жилья, а с детьми — 35%. При этом норматив стоимости квадратного метра для расчета субсидии устанавливает муниципальное образование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев предложил бесплатно устанавливать системы газовой безопасности для социально незащищенных жителей, проживающих на территории Подмосковья.

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