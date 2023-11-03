Почти 500 миллионов рублей выделят в следующем году на обеспечение жильем молодых семей Подмосковья

В следующем году ожидается, что господдержку получат двести семьдесят молодых семей Подмосковья, на эти цели в проекте бюджета региона планируется предусмотреть свыше четырехсот семидесяти миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-центре Мособлдумы.