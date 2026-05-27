Почти 500 отмен и тысячи задержек за сутки: азиатские аэропорты захлестнула волна транспортного коллапса

Авиасообщение в Азии переживает очередной масштабный сбой. По данным FlightRadar24, за одни сутки на континенте зафиксировали 496 отмененных рейсов и свыше 2,6 тысячи задержек. Сбои охватили ключевые узловые аэропорты — от Гуанчжоу и Гонконга до Токио и Дубая, а в эпицентре кризиса оказались пассажиры Qatar Airways, Air India и Royal Jordanian.

Причиной «эффекта домино» стали как неблагоприятные погодные условия, так и ограничения в воздушном пространстве, введенные из-за геополитической напряженности. Азиатские хабы работают на пределе пропускной способности, и даже небольшая задержка одного борта мгновенно срывает стыковки сотен транзитных пассажиров, направляющихся в Европу или на Ближний Восток.

Как отмечают отраслевые аналитики, когда такие крупные узлы, как Токио или Гонконг, выбиваются из графика, экипажи и самолеты не успевают вернуться в строй для следующих рейсов, и перевозчикам приходится отменять или объединять вылеты, чтобы хоть как-то восстановить расписание.

Для путешественников это оборачивается не только многочасовым ожиданием в терминалах, но и риском остаться без билетов на ближайшие рейсы. Из-за высокого спроса свободные места на альтернативных маршрутах исчезают моментально, провоцируя резкий скачок цен на билеты «в последний момент».

Тем, кто планирует перелеты через азиатские хабы в ближайшее время, специалисты рекомендуют закладывать на стыковку не менее четырех-шести часов. Необходимо установить приложение своей авиакомпании и отслеживать статус рейса в режиме реального времени. При отмене вылета не стоит торопиться покидать аэропорт: у представителя перевозчика следует требовать перебронирование, ваучеры на питание и размещение в отеле.

Кроме того, в подобных ситуациях критически важно сохранять все посадочные талоны и чеки за вынужденные расходы — эти документы станут главным аргументом при подаче заявления на компенсацию или при обращении в страховую компанию. Наличие расширенной туристической страховки в условиях нестабильного расписания способно сэкономить десятки тысяч рублей.